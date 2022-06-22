Benzine indirim geliyor
23 Haziran Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 25 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
GÜNDEM 22.06.2022, 11:07
Sektör kaynakları beklenen indirimi bildirdi…
Buna göre benzin fiyatlarında 25 kuruşluk indirim bekleniyor.
İndirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Motorinde değişiklik yok
Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili net bir karar yok.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 27.51 liradan satılıyor…
Motorinin litre fiyatı ise 29.99 lira…
Namaz Vakti 22 Haziran 2022
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