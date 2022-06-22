Benzine indirim geliyor

Sektör kaynakları beklenen indirimi bildirdi…

Buna göre benzin fiyatlarında 25 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirim, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorinde değişiklik yok

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili net bir karar yok.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 27.51 liradan satılıyor…

Motorinin litre fiyatı ise 29.99 lira…