Berberler ve kuaförler açık mı, ne zaman kapanıyor? İşte Kuaför ve berber çalışma saatleri...

Kabine'de konuşulan koronavirüs sürecine dair maddelerin ardından 18 kasım'da genelge yayımlandı.

Buna göre; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek hale geldi.

Akademik saç stil danışmanı Ahmet Ceyhan salgın kuralları çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.