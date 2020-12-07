Berberler ve kuaförler açık mı, ne zaman kapanıyor? İşte Kuaför ve berber çalışma saatleri...
Bakanlık'tan gelen son genelgenin adından berber ve kuaförlerin kapalı mı, açık mı olduğu sorgulanıyor.
GÜNDEM 07.12.2020, 15:28 07.12.2020, 19:48
Kabine'de konuşulan koronavirüs sürecine dair maddelerin ardından 18 kasım'da genelge yayımlandı.
Buna göre; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek hale geldi.
Akademik saç stil danışmanı Ahmet Ceyhan salgın kuralları çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.
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