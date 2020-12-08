Betonda elektronik dönem başladı!
İnşaatlara dökülen taze betonların içine çip atılarak başlatılan beton takip sisteminde, mikserlere karekodlu beton irsaliyesi ve etiket uygulamasına geçiliyor. Yeni dönemde tüm mikserlerin camına, beton santralından çıkmadan önce beton sınıfı, kullanılan agrega cinsi, çimento ve su miktarı, firma adı, katkı malzemesi gibi bilgileri içeren karekodlu etiket yapıştırılacak.
GÜNDEM 08.12.2020, 17:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatlara dökülen taze betonların içine çip atılarak başlattığı Beton takip sisteminde, mikserlere karekodlu beton irsaliyesi ve etiket uygulamasına geçildi
Yeni dönemde tüm mikserlerin camına, beton santralından çıkmadan önce beton sınıfı, kullanılan agrega cinsi, çimento ve su miktarı, firma adı, katkı malzemesi gibi bilgileri içeren karekodlu etiket yapıştırılıyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal beton takibinde karekod döneminin başladığına dikkat çekerek denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağını söyledi.
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