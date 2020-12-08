Betonda elektronik dönem başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatlara dökülen taze betonların içine çip atılarak başlattığı Beton takip sisteminde, mikserlere karekodlu beton irsaliyesi ve etiket uygulamasına geçildi

Yeni dönemde tüm mikserlerin camına, beton santralından çıkmadan önce beton sınıfı, kullanılan agrega cinsi, çimento ve su miktarı, firma adı, katkı malzemesi gibi bilgileri içeren karekodlu etiket yapıştırılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal beton takibinde karekod döneminin başladığına dikkat çekerek denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağını söyledi.