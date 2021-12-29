Bilim Kurulu Omicron gündemiyle toplanıyor

2 yıldır mücadele edilen koronavirüs salgını, yeni varyant Omicron ile yeniden yükselişe geçti.

Hemen hemen tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte vaka sayıları artarken ülkelerin normalleşme süreçleri tam tersine sıkı önlemlere yerini bıraktı.

Türkiye'de de dün itibarıyla vaka sayılarının Omicron etkisiyle 30 bini aşması, tedirginliği artırdı.

Delta varyantının ardından ortaya çıkan ve bu zamana kadar ki en tehlikeli varyant olduğu belirtilen Omicron'a yönelik, Bilim Kurulu'nun da çalışmaları devam ediyor.

OMİCRON GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Koronavirüse karşı Türkiye'de yürütülen çalışmalar kapsamında dönem dönem bir araya gelen Bilim Kurulu, bugün de bir araya gelecek.

Omicron varyantı gündemiyle toplanma kararı alan Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak

Kurula, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.