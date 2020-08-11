Bilim Kurulu üyesi, sokağa çıkma yasağı için kritik vaka sayısını açıkladı!
Sağlık Bakanlığının açıkladığı son koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı 1100’ün üstündeki yerini koruyor.
GÜNDEM 11.08.2020, 10:57 11.08.2020, 20:14
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Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusuna, buna bilim kurulunun karar vereceğini söylemişti.
Bilim Kurulu Üyelerinden de vaka artışına göre kısıtlamalar olabilir açıklaması geldi.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye genelinde vaka sayısının 2 binleri geçmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasının geri gelebileceğini söyledi.
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