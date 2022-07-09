Bir boğayı 7 kişi zapt edemedi
Ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zapt edilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa, kendisini tutan 7 kişiyi birden savurdu, bir kişiyi yere yıktı.
GÜNDEM 09.07.2022, 14:34 09.07.2022, 14:36
Kurban için alınan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.
Görüntüler İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden…
Dev bir boğa, gözü kapatılarak ağaca bağlandı.
Tüm gücüyle direndi
Tekme atmaması için arka bacakları da bağlanan kurbanlık boğayı bir kişi kuyruğundan, iki kişi arka bacaklarındaki ipten 4 kişi de gövde kısmından tutmaya çalıştı.
Ancak boğa, kendisini tutanlara tüm gücüyle direndi.
Herkesi savurdu
Boğa, tek hamlesiyle 7 kişiyi sağa sola savurdu.
Hayvanı boynuzundan tutan bir kişi de yere düştü.
Yere düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu anlar kameraya yansıdı.
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