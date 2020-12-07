Bir dönem sona erdi! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor!
Artık ev almak isteyenler evi üç boyutlu kadastro ile görebilecekler.
GÜNDEM 07.12.2020, 13:19
Amasya’da pilot uygulaması başlatılırken “üç boyutlu kadastro” uygulaması da sisteme entegre olacak.
Ev, ofis, daire, kat boşlukları bile artık üç boyutlu kadastro sistemi ile görüntülenebilecek artık.
Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Ali Yurdusev bu sistemin işleri daha da kolaylaştıracağını belirtti.
HABER – EMRE ATAÇ
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