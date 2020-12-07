Bir dönem sona erdi! Ev alacak milyonları ilgilendiriyor!

Amasya’da pilot uygulaması başlatılırken “üç boyutlu kadastro” uygulaması da sisteme entegre olacak.

Ev, ofis, daire, kat boşlukları bile artık üç boyutlu kadastro sistemi ile görüntülenebilecek artık.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Ali Yurdusev bu sistemin işleri daha da kolaylaştıracağını belirtti.

HABER – EMRE ATAÇ