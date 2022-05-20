Bir ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı!
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların ormanlık alanlara girişinin yasaklandığını duyurdu. Yangın önlemleri kapsamındaki yasak, kasım ayı sonuna kadar sürecek.
GÜNDEM 20.05.2022, 13:45
Hatay’da ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasaklandı
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi
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