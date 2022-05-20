Bir ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı!

Hatay’da ormanlık alanlara vatandaşların girişi yasaklandı



Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlara karşı alınan tedbirler çerçevesinde kasım ayı sonuna kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Yeşil vatanımızın korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda 1 Haziran 2022-31 Ekim 2022 tarihleri arası ormanlarımıza giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi