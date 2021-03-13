Bir kadın cinayeti daha! Bensu Narlı tabancayla vurularak öldürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki Bensu Narlı, erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
GÜNDEM 13.03.2021, 10:11 13.03.2021, 10:36
İddiaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta evin çalan kapısını açan Bensu Narlı, erkek arkadaşı Serhat K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.
Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Bensu Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Narlı'nın cansız bedeni otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Serhat K. polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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