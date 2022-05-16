Bir kişi park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı
Düzce'de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları tahliye pompası ile boşaltan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
GÜNDEM 16.05.2022, 22:57
Düzce'de D-655 Karayolu üzerinde park halindeki kamyonların depolarında bulunan 11 bin TL’lik 500 litre mazotun çeşitli zamanlarda çalındığına dair ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı çalışma başlattı.
Takip sonucu yakalandı
Ekipler, teknik ve fizik takibin ardından hırsızlık olaylarını S.Ç. isimli şahsın yaptığını belirledi. Yapılan çalışma neticesinde S.Ç isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Otomobilinde yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi
İHA'nın haberine göre, ekipler şahsın otomobilinde yaptıkları aramada ise 6 adet 25 litrelik mazot bidonu, 1 tanesi aküden elektrikle çalışan 2 adet mazot tahliye pompası ve eldiven ele geçirdi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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