Bir kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi
İstanbul Arnavutköy’de yaşayan 55 yaşındaki adam sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 31.01.2022, 09:44 31.01.2022, 09:53
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu adam, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan adam, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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