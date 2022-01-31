Bir kişi sahte içkiden yaşamını yitirdi

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu adam, dün sabaha karşı rahatsızlanarak ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan adam, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.