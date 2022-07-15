Bir scooter kazası daha! Genç hemşire ölümden döndü

Kazanın adresi değişti, şekli değişmedi.

İstanbul'daki ölümlü elektrikli scooter kazasının ardından benzer bir haber de Adana'dan geldi.

Ters yönden gelen araç hemşire Hatice Şener çarptı.

Olay, 4 Temmuz'da 19.50’de Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Şener, cadde üzerinde seyir halindeyken İbrahim E. idaresindeki araç ters yönde gelerek genç kıza çarptı.

Şener, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürücü ise kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan genç hemşire daha sonra taburcu edildi.



İFADE SONRASI SERBEST BIRAKILDI



Sürücü ise Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. İbrahim E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim E’nin kullandığı hafif ticari aracın hızla geldiği, sollama yaparak ters yöne girdiği ve bu sırada Hatice Şener’e çarpıp kaçtığı görüldü.

Evde tedavisi devam eden genç kızın vücudunda birçok kırık ve çatlak olduğu, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK İDDİASI

Baba Mehmet Akif Şener (60), sürücünün ehliyeti olmadığını da iddia ederek, “Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Kızımın vücudunda birçok kırık var. Şu an kızım yarı yatalak durumda” diye konuştu.



Öte yandan baba Mehmet Akif Şener, sürücünün tutuklanıp hak ettiği cezayı almasını istedi.

İstanbul Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü Dilara Gül hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri de ortaya çıkmıştı.