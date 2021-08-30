Bir ulusun özgürlük mücadelesi! Büyük zaferin 99. yıl dönümü
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.
GÜNDEM 30.08.2021, 15:12 30.08.2021, 15:40
Türk tarihinin dönüm noktası olan büyük zaferi, milli mücadele kahramanlarının torunları şu sözlerle anlattı.
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