Birçok bölgede sağanak sele yol açtı: Evler ve yollar su altında kaldı

Yurdun bazı kesimlerinde sağanak sele dönüştü. Şiddetli yağış birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'da su baskınları yaşandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı.

Tarım arazileri su altında kaldı.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde sel nedeniyle bir evin göçtüğü ve tarım arazilerinde mahsur kalanların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, İl Özel İdare, Afyonkarahisar Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ile çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayazini köyüne gelerek muhtarlık binasında kriz masası oluşturdu.

Yiğitbaşı, koordinasyonunda bölgedeki arazilerde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

Aydın'da sele kapılan iki araç hurdaya döndü

Köşk'ün Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.

Kızılcaköy Mahallesi'nde su basan 4 evde de hasar oluştu.

Bazı köylerde sel nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Aniden bastıran yağış sonrasında bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Sele kapılan araç hurdaya döndü

Park halindeki bir otomobil sele kapılarak 15 metrelik uçurumdan düştü. Taşkında sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kaldı.

Olay esnasında aracın içinde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

Sağanak yolları ulaşıma kapattı

Nazilli'de bir süredir etkili olan sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Şiddetli yağış dolayısıyla; Kızıldere, Bağcıllı, Arslanlı, Bekirler, Bayındır, Sailer, Kardeşköy, Karahallı, mahallelerinde taşkınlar yaşandı, yollar kapandı.

Yağış öncesi teyakkuz halinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

İncirliova ilçesinde de etkisini hissettiren şiddetli rüzgar Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısını uçurdu.

Çatının rüzgarın etkisi ile savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli çevre güvenliğini alarak kopan parçalar güvenli alana indirdi.

Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'da sağanak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yeni Mahalle Beyazevler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler su altında kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı.

Zaman zaman elektrik kesintilerine ve trafik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalmasına neden olan yağışın ardından kimi bölgelerde rögarlar tıkandı, bazı binalarda su baskını yaşandı.

Hanımçeşme Mahallesi Beyazevler mevkisindeki yolların suyla kaplanmasından dolayı trafik durdu. Bölgede mahsur kalan bir araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için yoğun çaba harcadı.

Muğla'da sağanak ulaşımı aksattı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış bazı yollarda sürücülere zor anlar yaşattı.

Muğla-Aydın karayolu Menteşe Kooperatifi önündeki akıllı kavşakta biriken su birikintisi sonrası sürücüler karayolunda ilerlemekte zorluk çekti.