Birçok kent nisanda beyaza büründü

Yozgat’ta dün akşamüstü başlayan yağmur, hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Ordu`nun en önemli turistlik merkezlerinden birisi olan ve menderesleriyle ünlü olan 1500 rakımlı Perşembe Yaylası da nisan ayının ikinci haftasında kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.

Sivas`ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası`nın bazı bölümleri beyaza büründü.

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.

Bolu`da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.