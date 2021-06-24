Birinci ve ikinci doz aşı sayısı 45 milyonu geçti
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı 45 milyonu aştı.
GÜNDEM 24.06.2021, 16:26 24.06.2021, 19:34
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında "kolları sıvıyoruz" sloganıyla kampanya başlatıldı.
Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.
Birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı 45 milyonu geçti.
18 yaşa aşılama başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yarından itibaren 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini duyurdu.
18 yaş altı olup kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençlerin de aşılanmasına 1 hafta 10 gün içinde başlanılacak.
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