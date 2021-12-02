BIST 100 rekor tazeledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 kazançla 1.880,06 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.
GÜNDEM 02.12.2021, 20:13
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.882,61 puana, kapanış rekorunu da 1.880,06 puana taşıdı.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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Puan Durumu
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|P
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|14
|36
|2. Konyaspor
|14
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|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
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|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
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|18. Göztepe
|14
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|14
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|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
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|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
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|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7