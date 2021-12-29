Bitcoin yüzde 6,1 düşerek 47 bin 607 dolar oldu

Ethereum blockchain ağına bağlı madeni para olan Ether, salı günü yüzde 5.57 düşüşle 3 bin 812 dolara düştü ve önceki kapanışından 224 bin dolar kaybetti.

Coinglass verilerine göre yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para likidite edildi.

Kripto para piyasasındaki sert düşüşlerin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında omicron varyantına dair endişeler ile enflasyona dair kaygıların olduğu bir ortamda para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasının ardından geldiği dikkati çekti.

Bazı yatırımcılar ise kripto para piyasalarındaki bu düşüşü "alım fırsatı" olarak kullanırken, Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edildiği El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele 48 bin 700 dolardan 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.