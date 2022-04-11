Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün takla atması sonucu 4 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
GÜNDEM 11.04.2022, 10:25
Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
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