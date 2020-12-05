Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldı
Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (jöh), polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.
Bölücü terör örgütünü Türkiye’nin gündeminden çıkarma hedefiyle başlatılan Yıldırım Operasyonları’na bir yenisi daha eklendi.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-16 Sehi Ormanları operasyonu başlatıldı.
153 operasyonel tim
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel,153 operasyonel tim görev alıyor.
Yıldırımlar’da 148 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi, 77 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda 455 mağara, sığınak ve depo imha edilerek, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildı.
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