BMGK Azerbaycan-Ermenistan gerilimi için toplanacak

Fransız haber ajansı AFP, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) salı günü Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olağanüstü toplanmasının beklendiğini aktardı.

BMGK'DA AZERBAYCAN HAREKETLİLİĞİ

AFP'nin diplomatlara dayandırdığı habere göre, toplantıyı Almanya ve Fransa talep ederken Belçika, İngiltere ve Estonya da bu girişimi destekliyor.

Birleşmiş Milletler daha önce Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgal ettiği ve askerlerini geri çekmesi gerektiğine dair kararlar almıştı.