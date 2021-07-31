Bodrum'da da yeni bir yangın başladı

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, Bodrum'da da yeni bir yangının başladığı bilgisi geldi. Bodrum merkezine yakın ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı. KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

GÜNDEM 31.07.2021, 13:38 31.07.2021, 13:47
Bodrum'da da yeni bir yangın başladı

KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili bu sabah bir bilgilendirme yapmış ve "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

#Bodrum #Türkiye #AksuTV #aksutv haber
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