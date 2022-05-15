Bodrum'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08,34'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

4 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 13.80 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.