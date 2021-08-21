Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi’nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu, 1996’da ise doçentliğe yükseltildi. 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi’ne konuk araştırmacı olarak çalıştı.

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde profesör oldu. 2014-2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart, Gunma, Norveç Teknik ve Heriot-Watt üniversiteleri olmak üzere yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Kurt kimdir?

Mustafa Kurt, 1964 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere’de bulundu. 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör oldu.

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması, eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında akademik çalışmaları ve yayınları olan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapan Mustafa Kurt evli ve 3 çocuk babası.