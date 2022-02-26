Boks şampiyonu, Rusya ile savaşıyor

Kiev Belediye Başkanı Klitschko, kendisi gibi boks şampiyonu olan kardeşi Vladimir Kliçko'yla beraber Ukrayna'yı “Rusya'nın kanlı işgaline karşı” silahla savunacaklarını söyledi.

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM, SAVAŞACAĞIM"

Kiev Belediye Başkanı, İngiliz televizyonu ITV'de yaptığı konuşmada “Başka bir seçeneğim yok. Bunu yapmak zorundayım, savaşacağım” dedi.

"UKRAYNA'YA VE HALKIMA GÜVENİYORUM"

Kiev'in büyük tehdit altında olduğunu kaydeden 50 yaşındaki Kliçko, kentteki kritik öneme sahip altyapıyı savunmak için orduyla beraber hareket ettiğini belirtti. Kliçko, tüm Kievlilerin kenti savunmaya hazır olduğunu söyleyerek “Ukrayna'ya ve halkıma inanıyorum” diye konuştu.

100 BİNİ AŞKIN İNSAN EVLERİNDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlatan Rusya'ya bağlı güçler Kiev'e doğru ilerlerken saldırılarda ölenlerin sayısı hızla artıyor. Ukrayna genelinde 100 bini aşkın kişinin son saldırılar nedeniyle evlerinden kaçtığı tahmin ediliyor.