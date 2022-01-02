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Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi durduruldu

Yabancı uyruklu kişilere yönelik suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik kararı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

GÜNDEM 02.01.2022, 09:18
Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi durduruldu

Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı uyruklu vatandaşlara karşı ayrımcı davranışlarıyla gündeme geliyor...

Özellikle Suriye uyruklulara karşı belediye hizmetlerine zam yapma adımı tepki çekmişti.

Kentte, kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 TL'den aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Mülteci ve sığınmacılara yönelik nefret dolu söylemleri olan Özcan'a mahkeme "dur" dedi.

MAHKEME KARARI BOZDU

Bolu Belediye Meclisi'nin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından kararın iptali için dava açıldı.

Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi, her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

"ZARURİ HAK VE İHTİYAÇTIR"

Ara kararını açıklayan mahkeme, belediyenin almış olduğu kararların, milletlerarası sözleşmelerle güvence altına alınan temel haklardan olan evlenme ve aile kurma hakkı ile kişilerin sağlıklı yaşam sürdürebilmesi bakımından en zaruri biyolojik ihtiyaçları arasında bulunan su tüketimiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Belediye Meclisi'nin aldığı bu kararla, kişilerin belirtilen hak ve ihtiyaca erişimlerinin olumsuz etkilenebileceği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

UYGULAMADAN KALDIRILDI

"Davalı idare vekilince verilen dilekçede, davaya konu gelir tarifesinin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ABD doları üzerinden yapılacak tahakkuklar hakkında sonradan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde belediye gelir hesaplarında istikrarsızlıkların hasıl olacağı, dava açan, açmayan ve meclis kararında belirtilen yabancıların ABD doları üzerinden yapılacak tahakkuklar kapsamında ödeme yapmak durumunda kalacağı, dolayısıyla yürütmenin durdurulması talebi hakkında ivedilikle bir karar verilmesinin uygun olacağı beyan edilmekle dava konusu işlemin uygulanması sonrasında şayet yargı kararıyla hukuka aykırı bulunması durumunda yapılan uygulamaların geri dönüşünde telafisi güç durumların oluşacağının davalı idarece de gözetildiğinde, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi."

Mahkeme ayrıca, savunma ve ara karar süresinin 10 gün olarak belirlenmesine, ara kararın tüm yönleriyle yerine getirilmesinin yasal zorunluluk olduğunun idareye duyurulmasına karar verdi.

#yabancı #Bolu Belediyesi
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