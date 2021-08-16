"Boralar" Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan askerler, şimdi de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor.
GÜNDEM 16.08.2021, 10:41 16.08.2021, 12:05
Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 400 kişilik "Boralar timi", sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.
Suriye'nin kuzeyinden gelen komanda birlikleri, operasyon bölgesinden döndükten sonra şimdi de gece gündüz demeden Bozkurt'taki enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
Askerlerin bir kısmı ellerine aldıkları kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizlerken, bir kısmı da yapılan iş bölümü sonucu diğer işlere koşuyor.
Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için canla başla mücadele ediyor.
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