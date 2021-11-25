Borsa İstanbul'dan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.819,23 puana taşıdı.