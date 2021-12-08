Boşanma davaları için özel çalışma! Çocuklarda travma yaşanmaması için...
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin boşanma davaları ile ilgili yürüttüğü çalışmada sona gelindi.
GÜNDEM 08.12.2021, 15:21
Hazırlanan yasa teklifi kapsamında hakim tarafların anlaşması halinde boşanma kararını hemen verecek. Velayet, tazminat ve mal paylaşımı konuların davalarına ise sonra bakılacak.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Avukat Fidan Sarıçiçek Göy, yönetmeliğin hayata geçmesiyle birlikte eşlerin yıpranması ve çocukların travma yaşamasının önüne geçileceğini belirtti.
Konuşmasının devamında Avukat Fidan Sarıçiçek Göy velayet davalarında çocuk haczini sona erdirecek düzenlemeyi anlattı.
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