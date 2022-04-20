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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Nisan 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.

GÜNDEM 20.04.2022, 09:33 20.04.2022, 09:38
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (20 Nisan 2022 petrol fiyatları)

Brent petrol kaç dolar? 

IMF'nin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmesiyle düşen petrol fiyatları  ABD petrol stoklarında düşüşe işaret eden sinyallerin ardından yeniden yükselişe geçti.

ABD ham petrolü 103 dolar civarında işlem görürken, brent petrol  108 dolar seviyelerinde.

Petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta pazartesi günü 100 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti. Dün 114,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.

#Brent petrol fiyatı #Aksu Tv #aksu tv haber
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