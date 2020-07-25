Bu bayram güzel bir kebap yemenin püf noktaları
Kurban bayramına artık sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklarını aldı. tabi bu bayramın en özel yanlarından birisi ise elbette ki sevdiklerimizle mangal yapmak.
GÜNDEM 25.07.2020, 15:27 25.07.2020, 17:58
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Peki, güzel bir kebap yemek istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? 25 yıldır lokanta işleten kebapçı ustası Zafer Ayranpınar bu işin inceliklerini Aksu Haber’e paylaştı
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