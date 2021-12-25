Bu hatalar boşanmaya neden oluyor!

Boşanmaları hızlandıran davranış kalıplarının başında eleştiri, savunma, duvar örme ve küçümseme geliyor.

Bir ilişkinin sağlığını en çok etkileyen faktör insanların nasıl iletişim kurdukları ilişkilerin devamlılığı açısından çok önemli bir yere sahip.

Mahşerin dört atlısı olarak adlandırılan ve bir ilişkinin kötü gitmesin evliliklerin son bulmasına neden olan faktörleri Psikolog Aile Terapisti Fatma Ağdur Aksu Haber’e anlattı.