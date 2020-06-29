Bu sefer ki uyarı uzmanlara geldi! Bakanlık gıda terörüne el attı!
Onu yiyin bunu yemeyin terörüne el atan tarım bakanlığı gıda bilim kurulu oluşturuyor bundan böyle televizyon ekranlarından ya da sosyal medyadan yanlış yönlendirmelerle insan sağlığıyla oynanamayacak.
GÜNDEM 29.06.2020, 11:19 29.06.2020, 17:11
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Bu gıda yararlı diye görüş bildiren uzmanlar bu görüşlerini ispatlamak zorunda kanıtlayamıyorlarsa 50 bin lira para cezası geliyor.
HABER – EMRE ATAÇ
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