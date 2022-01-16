“Bu yatırım Türkiye’nin büyümesine büyük katkı sağlayacak”

Kahramanmaraş başta olmak üzere ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz’ün aydın’a yaptığı avrupanın en büyük kağıt fabrikasının açılışına ülke ve kent protokolünün yanı sıra Kahramanmaraş’ın Ankara’daki siyasi gücü olan Ünal’da katılarak tarihi ana şahitlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışı yaptığı batı kipaş kâğıt fabrikası’nda düzenlenen programda aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Ak Parti MYK Üyesi ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kahramanmaraşlı iş adamımızın bu yatırımı bizi gururlandırdı.” İfadelerini kullandı.

Ünal konuşmasının devamında yatırımın Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacağına değindi