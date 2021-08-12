Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Bakan Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor" dedi. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'deki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

GÜNDEM 12.08.2021, 10:38 12.08.2021, 13:07
Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Burdur Bucak yangınına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor" dedi.

Bucak yangınında batı ve güneybatı cephesinin kontrol altında gözüktüğünü söyleyen Pakdemirli, "Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" dedi.

21 evin zarar gördüğünü ve 7 mahallenin tahliye edildiğini ifade etti. 200'ü aşkın kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Köyceğiz yangını kontrol altında

Bakan Pakdemirli güzel haberi ise Köyceğiz yangınından verdi. 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli, dün Manavgat'ta çıkan orman yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

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