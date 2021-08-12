Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında
Bakan Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesindeki orman yangıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor" dedi. Bakan Pakdemirli, Köyceğiz'deki yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Burdur Bucak yangınına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor" dedi.
Bucak yangınında batı ve güneybatı cephesinin kontrol altında gözüktüğünü söyleyen Pakdemirli, "Yangının etki alanı 300 hektar gözüküyor" dedi.
21 evin zarar gördüğünü ve 7 mahallenin tahliye edildiğini ifade etti. 200'ü aşkın kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
14 gündür devam eden MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 11, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/r5hCV4d961
Köyceğiz yangını kontrol altında
Bakan Pakdemirli güzel haberi ise Köyceğiz yangınından verdi. 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Pakdemirli, dün Manavgat'ta çıkan orman yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.
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