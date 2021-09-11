Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 11.09.2021, 13:13 11.09.2021, 16:36
Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık tarafından, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajı verildi.

#PençeKaplan #Milli Savunma Bakanlığı #pkk #terörist #AksuTV #AksuTVHaber
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