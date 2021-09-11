Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 11.09.2021, 13:13 11.09.2021, 16:36
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyinde operasyon başlatıldığını duyurdu.
Operasyonda, Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık tarafından, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" mesajı verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu. pic.twitter.com/Xx9edkg8ui
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