Bugün Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü!

3 Temmuz 2000 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam'ın büyük yıldızı Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 20 yıl geçti. Komedi filmleri hala ekranlara geldiğinde büyük ilgiyle takip edilen ,replikleri ezbere bilinen Türk sinemasının en güzel gülen adamı Kemal Sunal'ı özlem ve saygıyla anıyoruz.

Türk sinemasında her dönem çok izlenen filmlerin unutulmaz karakterlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 20. yıl dönümünde yad ediliyor.