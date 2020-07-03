Bugün Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü!
Türk sineması deyince Kemal Sunal, Kemal Sunal deyince Türk sineması gelir akıllara. Bugün hepimizin hatıralarında yer edinen filmlerin kahramanı, efsane sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü.
GÜNDEM 03.07.2020, 12:17 03.07.2020, 16:56
4
3 Temmuz 2000 yılında kaybettiğimiz Yeşilçam'ın büyük yıldızı Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 20 yıl geçti. Komedi filmleri hala ekranlara geldiğinde büyük ilgiyle takip edilen ,replikleri ezbere bilinen Türk sinemasının en güzel gülen adamı Kemal Sunal'ı özlem ve saygıyla anıyoruz.
Türk sinemasında her dönem çok izlenen filmlerin unutulmaz karakterlerinden biri olan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının 20. yıl dönümünde yad ediliyor.
38°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Temmuz 2020
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|31
|57
|2. Adana Demirspor
|31
|54
|3. Erzurum BB
|31
|53
|4. Bursaspor
|31
|52
|5. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|6. Fatih Karagümrük
|31
|50
|7. Altay
|31
|50
|8. Ümraniye
|31
|44
|9. Keçiörengücü
|31
|44
|10. Giresunspor
|31
|44
|11. Menemen Belediyespor
|31
|39
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|31
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|31
|24
|17. Adanaspor
|31
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|86
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|55
|4. Chelsea
|32
|54
|5. M. United
|32
|52
|6. Wolverhampton
|32
|52
|7. Sheffield United
|32
|47
|8. Arsenal
|32
|46
|9. Tottenham
|32
|45
|10. Burnley
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Crystal Palace
|32
|42
|13. Newcastle
|32
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|32
|33
|16. West Ham
|32
|30
|17. Watford
|32
|28
|18. Aston Villa
|32
|27
|19. Bournemouth
|32
|27
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|74
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|33
|59
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|33
|52
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Granada
|33
|46
|10. Valencia
|33
|46
|11. Osasuna
|33
|44
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Betis
|33
|37
|14. Real Valladolid
|33
|36
|15. Deportivo Alaves
|33
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|33
|34
|18. Mallorca
|33
|29
|19. Leganés
|33
|25
|20. Espanyol
|33
|24