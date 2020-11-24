Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Arınç açıklamasında, 'Ayrılma talebimi Cumhurbaşkanımıza ilettim, uygun gördüler' ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı'ndan da istifaya ilişkin açıklama geldi.

GÜNDEM 24.11.2020, 15:53 24.11.2020, 16:21
Bülent Arınç istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından bugün saat 15.00’da istifasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa etmesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da bu sözlerinin ardından istifasını onayladı. Edinilen bilgiye göre görüşme ılımlı. Arınç istifa metnini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bülent Arınç'ın istifa açıklaması şu şekilde;

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ARINÇ'IN İSTİFA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyeliği görevinden ayrılma talebini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımında bulunuldu.

#Bülent Arınç #Yüksek İstişare Kurulu #Bülent Arınç istifa
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