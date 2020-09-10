Bülent Arınç koronavirüse yakalandı
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
GÜNDEM 10.09.2020, 14:41 10.09.2020, 14:45
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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Arınç'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.
Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."
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