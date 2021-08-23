Burka nedir?

Sözlük anlamı ''örtü'' olan burka, tek parçadan oluşan bir kadın kıyafetidir.

Her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. İlk kez 15. yüzyılda giyilmeye başlanan burkanın, farklı renklerde üretilen birçok çeşidi bulunmaktadır.

BURKA NE İŞE YARAR

Vücudu tamamen örten bu kıyafetler, yılın dört mevsimi giyilebilmektedir. Pamuk ve polyester kumaşından imal edilen çeşitleri yazın terletmemekte ve kış aylarında sıcak tutmaktadır.

Sadece dışarıda giyilen burka, ülkelere göre farklı renklerde üretilmektedir. Örneğin Afganistan'da mavi ve lacivert tonlarda üretilen burkalar, İsrail ve Irak'ta ise beyaz ve krem renginde imal edilmektedir.

Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kıyafetler giymektedir.