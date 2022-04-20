Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı: 1 şehit, 7 yaralı

Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 memur şehit oldu, ikisi ağır 7 personel de yaralandı.

Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Otobüsteki bir infaz koruma memurunun şehit olduğu olayda yaralanan ikisi ağır 7 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA



Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:



"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."



Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Hızlı bir şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz" dedi.



Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.



Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı" diye konuştu.

İKİ BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın saldırının olduğu bölgeye gittikleri öğrenildi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.''

BOZDAĞ: İNFAZ KORUMA MEMURU CENGİZ YİĞİT ŞEHİT OLDU

Adalet Bakanı Bozdağ da Twitter'dan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.



Bozdağ'ın paylaşımı şöyle:



''İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır. Patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır.''