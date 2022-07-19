Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu
Elektrik tellerine çarpan leylek sürüsü, telleri kopararak kısa devre oluşmasına neden oldu. Kopan teller tarlada anız yangınına neden olurken alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
GÜNDEM 19.07.2022, 14:25
Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele her sene olduğu gibi bu yılda da devam ediyor.
Bursa'daki İnegöl-Yenişehir Yolu'nda , leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri, koparak tarlaya düştü.
Düşen teller, anız yangınına yol açtı.
Yangın söndürüldü
Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
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