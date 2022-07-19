Bursa'da leylek sürüsü, anız yangınına neden oldu

Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele her sene olduğu gibi bu yılda da devam ediyor.

Bursa'daki İnegöl-Yenişehir Yolu'nda , leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri, koparak tarlaya düştü.

Düşen teller, anız yangınına yol açtı.

Yangın söndürüldü

Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.