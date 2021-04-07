Bursa'da maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza kesildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüsün kentteki yayılımını engellemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, haber merkezi görevlilerince sahada bulunan polis ekiplerine bildiriyor.

Kısa süre içinde bu vatandaşlara ulaşan ekipler, onlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.