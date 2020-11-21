Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, 29. Sokak'ta sandalye imalatı yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.