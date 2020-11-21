Bursa'da mobilya fabrikasında yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
GÜNDEM 21.11.2020, 22:18
Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, 29. Sokak'ta sandalye imalatı yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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