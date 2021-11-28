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Bursa’da İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü

Bir programa katılmak için yola çıktığı belirtilen biri İHH personeli 3’ü gönüllü 4 gencin bulunduğu otomobil, tıra arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi de hayatını kaybetti.

GÜNDEM 28.11.2021, 16:12
Bursa’da İHH gönüllüleri kaza yaptı: 4 ölü

Kaza, Ümraniye 23 Nisan Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2338 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Necmettin Ercanlı, direksiyon başında olduğu sırada baygınlık geçirdi.

İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki 34 ELS 001 plakalı araca çarptı. O sırada park halindeki aracının bagaj önünde bulunan Abdullah Öztürk aracı ile minibüs arasında sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kazadan önce minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak üzere yolan çıkan İHH ekibi, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında feci bir kaza geçirdi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında M.H. yönetimindeki tırla çarpışan araçtaki 4 kişi de hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

İHA VE SİHA'LARIN YAPIMINDA TAKIM LİDERi

Kazada hayatını kaybeden biri olan Tarık Kesekçi'nin, Baykar'da görevli uçak mühendisi olduğu ortaya çıktı.

Aslen Nevşehirli olan Tarık Kesekçi'nin Türkiye Savunma Sanayi'nin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi.

Kesekçi'nin, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldığı, o belgeselin Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldığı aktarıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan aynı zamanda Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini Selçuk Bayraktar da bir dönem birlikte çalıştığı genç mühendis için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bayraktar, “Vatansever, idealist, iyi, ahlaklı, şuurlu, T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk’a yürüdü. Akıncı’da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Vatan sana minnettardır, seni çok özleyeceğim kardeşim” diye yazdı.

İHH'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan feci kazanın ardından İHH'dan da açıklama yapıldı.

İHH'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağolsun. İHH personellerimizden Muratcan Kaya ve 3 gönüllü kardeşimiz Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kaan Tığlı, Bursa'da teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz.

Muratcan Kaya; İstanbul Genç İHH Lise Başkanı,

Yusuf Taha Göktaş; Yedihilal Teknoloji Takımları Sorumlusu,

Tarık Kesekçi; Baykar Uçak Mühendisi,

Kaan Talip Tığlı; İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi görevlerinde bulunuyordu." denildi.

“DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK”

Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal da feci kazada can veren 4 genç için başsağlığı mesajı yayınladı.

Önal, “Türk Telekom ailesinin kıymetli üyelerinden Veri Mühendisi, İnsani Yardım Vakfı İstanbul Genç İHH Başkanı Kaan Talip Tığlı'nın gönüllü arkadaşları Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Muratcan Kaya'nın, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ebediyete intikal eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz eder, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.” dedi.

#İHH #Kaza #AksuTV #AksuTVHaber
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