Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’ de basın toplantısı düzenledi!
Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde bir kişinin, "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" sözüne karşı sessizliğe büründüğünü, bu durumun her kesimden vatandaşın tepkisine neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
GÜNDEM 04.11.2021, 10:12 04.11.2021, 10:15
Destici, "Sayın Akşener'in, her metrekaresini şehitler vererek ve kanımızı akıtarak alıp koruduğumuz, yaşadığımız toprakların adının Türkiye, devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu topraklarda işgal gücü olarak değil, bu toprakların sahibi olarak bulunduğumuzu dile getirememiş olması, hepimizi ziyadesiyle rahatsız etmiş ve üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
Namaz Vakti 04 Kasım 2021
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