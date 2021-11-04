Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’ de basın toplantısı düzenledi!

Destici, "Sayın Akşener'in, her metrekaresini şehitler vererek ve kanımızı akıtarak alıp koruduğumuz, yaşadığımız toprakların adının Türkiye, devletin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu, bu topraklarda işgal gücü olarak değil, bu toprakların sahibi olarak bulunduğumuzu dile getirememiş olması, hepimizi ziyadesiyle rahatsız etmiş ve üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.