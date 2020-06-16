Büyük operasyon! 56 ilde, 167 FETÖ gözaltı!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında 56 ilde 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verildi.
GÜNDEM 16.06.2020, 07:52
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119’nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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