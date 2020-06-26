Büyük operasyon başladı! Aralarında eski belediye başkanları da var
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, aralarında görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
GÜNDEM 26.06.2020, 13:45 26.06.2020, 13:49
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, aralarında görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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