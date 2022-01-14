Büyükşehir Meclisi Ocak Ayı Toplantısını Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında yılın ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve meclis üyeleri yer aldı. Toplantıda; imar planları, komisyonlar, vasıf değişikliği ve ulaşım ağını da kapsayan 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Başkan Güngör alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, “Toplu taşımada artan maliyetler dolayısıyla Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizdeki esnafımıza 5 bin 500 TL, Afşin ve Elbistan İlçelerinde 4 bin 750 TL, EÜTS kapsamında çalışan Özel Halk Otobüsleri’ne de aylık 3 bin 500 TL gelir desteği sağlıyoruz. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki artış nispetinde esnafımıza ilave gelir desteği sağlayacağız” müjdesini aktardı.

NFK Kültür Merkezi Modernleşiyor

Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği çalışmayla ilgili bilgi paylaşan Başkan Güngör, “Bakanlığımızın destekleriyle Kültür Merkezi’mizde önemli bir proje hayata geçireceğiz. Burası artık modern bir sosyal tesise dönüşecek. Kitabın ve sosyalleşmenin iç içe olduğu, canlı bir mekân haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Stadyum Projesi Belli Oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör cümlelerini, “Stadyum ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza arzımız ve sayın bakanımızın şehrimizi ziyareti sonrası Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun içinde tam olimpik bir havuzu dâhil modern bir spor kompleksi olarak dönüştürülmesi ve Onikişubat Stadyumu’nun Büyükşehir Belediyesi’ne devri noktasında bir mutabakat sağlamıştık. Bu iki tesis de 2018 depremsellik standartlarına uymuyordu. Şimdi 15 bin seyirci kapasiteli yeni tesisimizin projesini de kısa süre içinde hemşehrilerimizle paylaşacağız. Yıkım çalışmalarımıza başladık, yeni spor kompleksi Kahramanmaraş’a çok yakışacak” şeklinde tamamladı.