Büyükşehir Tiyatro Okulu çocuk oyunu sahneleyecek
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencilerinin hazırladığı “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyunu 24 Haziran Perşembe günü (yarın) ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.
GÜNDEM 23.06.2021, 17:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirciyle karşısına çıkacak. Oyuncu adayları, hazırlıklarını tamamladığı “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyununu sahneleyecek. Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği, Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu 24 Haziran Perşembe günü (yarın) saat 15.30’da gösterime girecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
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